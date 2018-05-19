В центре Москвы проходят одиночные пикеты, чтобы привлечь внимание к состоянию Сенцова (фото)

Четверо россиян вышли на Пушкинскую площадь и поочередно держат плакаты с портретом Сенцова с надписями: «Олег, Живи», «Россия, отпусти Сенцова», «Спасти Сенцова, Save Sentsov».

В центре Москвы проходят одиночные пикеты с целью привлечь внимание к состоянию здоровья незаконно осужденного в России украинского режиссёра Олега Сенцова, объявившего голодовку в колонии с требованием отпустить всех украинских политзаключенных.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, четверо россиян вышли на Пушкинскую площадь и поочередно держат плакаты с портретом Сенцова с надписями: «Олег, Живи», «Россия, отпусти Сенцова», «Спасти Сенцова, Save Sentsov».

Как сообщила УНИАН участница акции Виктория Ивлева, она вышла на пикет с целью привлечь внимание к судьбе Сенцова.

«Мы не наивные люди, понимаем, что этим мало чего добьёмся, но мы все-таки граждане своей страны, нам бывает за неё страшно стыдно. Мне лично стыдно, что я русская, из России, гражданка России, и мы это делаем, чтобы стало менее стыдно», - сказала Ивлева.

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Она надеется, что Сенцов как-то узнает об этой акции и будет знать, что огромное количество людей с ним солидарны, в том числе в России, которые мечтают, чтобы он остался жив.

В свою очередь литератор Алиса Ганеева сообщила, что пришла на площадь, чтобы максимальное количество людей знали о Сенцове, поскольку его жизнь в колонии строгого режима находится под угрозой.

«Это вопрос жизни и смерти, это не абстрактная просьба об освобождении узника совести. Цель - привлечь внимание властных структур, а в идеале - добиться его отправки в Украину», - сказала Ганеева.

Как сообщал УНИАН, режиссера Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко сотрудники ФСБ РФ задержали в Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 приговорил Сенцова и Кольченко к 20 и 10 годам заключения соответственно. Оба вину не признали.

Сенцов 14 мая 2018 года объявил бессрочную голодовку с требованием освободить 64 украинских политзаключенных, незаконно осужденных в РФ.