Порошенко назвал три свои ключевые достижения на посту президента

По словам президента, главными достижениями за последние четыре года являются усиление украинской армии, подписание Соглашения об ассоциации с ЕС и безвизовый режим с более чем 100 странами.

Президент Петр Порошенко назвал три свои ключевые достижения на посту главы государства.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время официального представления нового председателя Хмельницкой ОГА Вадима Лозового.

По словам Порошенко, главными достижениями за последние четыре года являются усиление украинской армии, подписание Соглашения об ассоциации с ЕС и безвизовый режим с более чем 100 странами.

"Только что вернулся с фронта, и хочу сказать, что украинские воины не только одеты, накормлены и обуты, имеют соответствующее медицинское и финансовое обеспечение - это оплот украинской независимости и суверенитета", - подчеркнул Порошенко.

Также он отметил, что сейчас Украина тратит 6% ВВП на собственную обороноспособность, в то время как другие страны - только по 1% ВВП.

"Я только могу представить, если бы эти 100 млрд грн сейчас направить не на финансирование армии, а на развитие Украины. Какие тогда были бы темпы роста и улучшения жизни людей", - сказал глава государства.

Глава государства также отметил, что за последние четыре года в стране запущено 144 реформы.