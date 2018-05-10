Спецпредставитель США Волкер прибудет в Украину уже в понедельник – Порошенко
15:35, 10 мая 2018Политика
36
По словам президента, США полностью поддерживают Украину в вопросе развертывания миротворческой миссии ООН на всем оккупированном Донбассе.
Волкера ожидают в Украине 14 мая / фото УНИАН
Президент Петр Порошенко заявляет, что спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер прибудет в Украину 14 мая.
Читайте такжеМиротворцы и реформы: эксперты назвали темы сегодняшней встречи в нормандском формате без Путина
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил журналистам по результатам трехсторонних переговоров с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в немецком Аахене.
«В понедельник мы ждем Курта Волкера, который является координатором со стороны Государственного департамента США", - отметил глава государства.
Также Порошенко отметил, что США полностью поддерживают Украину в вопросе развертывания миротворческой миссии ООН на всем оккупированном Донбассе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter