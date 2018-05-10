Спецпредставитель США Волкер прибудет в Украину уже в понедельник – Порошенко

15:35, 10 мая 2018
Политика
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Волкера ожидают в Украине 14 мая / фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил журналистам по результатам трехсторонних переговоров с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в немецком Аахене.

«В понедельник мы ждем Курта Волкера, который является координатором со стороны Государственного департамента США", - отметил глава государства.

Также Порошенко отметил, что США полностью поддерживают Украину в вопросе развертывания миротворческой миссии ООН на всем оккупированном Донбассе.

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Теги: #Донбасс#Курт Волкер