Порошенко пообещал Антикоррупционный суд уже в мае (видео)
Президент Петр Порошенко уверен, что процесс создания Антикоррупционного суда будет завершен уже в первом полугодии текущего года.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом он сказал в интервью немецкому изданию «Фокус», говоря о сотрудничестве страны с Международным валютным фондом.
«Мы стремимся ускорить процесс образования Антикоррупционного суда. Я убежден, что нам это удастся в первой половине года, возможно, еще в мае. И тогда мы получим следующий транш», - заявил глава государства.
Порошенко отметил, что вместе с позицией о необходимости дальнейшего усиления борьбы с коррупцией, МВФ отмечает значительный экономический рост Украины и проведение реформ.
«Я горжусь тем, что удалось улучшить инвестиционный климат. Мы за четыре года достигли большего, чем за 25 лет до этого», - подчеркнул президент, отметив, что это не только оценка МВФ, но и Всемирного банка.
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«Мы в рейтинге Doing Business с места 135 в 2013 году поднялись на позицию 76. Темпы экономического развития в этом году, очевидно, вырастут на 3,5%. Покажите мне еще страну, которой такое удалось в условиях войны», - подчеркнул глава государства.
Как сообщал УНИАН, МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл. Срок программы заканчивается в марте 2019 года.
Как заявил в апреле министр финансов Александр Данилюк, Украина не выполнила две предыдущих меры для продолжения сотрудничества с МВФ, включая принятие закона об Антикоррупционном суде и утверждение механизма автоматической коррекции тарифов на газ в соответствии с рыночным уровнем.
1 марта 2018 года Верховная Рада в первом чтении приняла проект закона «О Высшем антикоррупционном суде» (№7440), внесенный президентом.
ЕС также связывает выделение Украине макрофинансовой помощи с созданием Высшего антикоррупционного суда.