В России возбудили дело против призывавшего взорвать Крымский мост американского журналиста

17:36, 17 мая 2018
Политика
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Крымский мост / REUTERS

Российский следственный комитет возбудил уголовное дело против американского журналиста Тома Рогана, посоветовавшего Украине взорвать Крымский мост.

Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, передают "РИА Новости".

Россияне усмотрели в статье "признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории Российской Федерации".

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Как сообщал УНИАН, 15 мая президент РФ Владимир Путин открыл Керченский мост.

О необходимости построить переход через Керченский пролив Путин заявил сразу после аннексии Крыма в марте 2014 года. Его обещали построить в 2018 году, а сдать в эксплуатацию - летом 2019.

Наличие моста негативно повлияло на работу украинских портов в Мариуполе и Бердянске, поскольку не все корабли могут пройти под этим сооружением.

15 мая издание The Washington Examiner опубликовало статью Тома Рогана с призывами взорвать Крымский мост. Роган, в частности, написал, что «Украина теперь должна уничтожить элементы моста», и что у нее «есть средства для нанесения авиаударов».

После этого в Посольстве РФ в США предупредили Рогана об уголовной ответственности за предложение взорвать мост в оккупированный Крым. В диппредставительстве заявили, что ожидают от The Washington Examiner объяснений, насколько данный материал отражает его редакционную политику.

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Теги: #Крым#крымский мост