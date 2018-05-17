В России возбудили дело против призывавшего взорвать Крымский мост американского журналиста

Россияне усмотрели в статье американского журналиста "признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории Российской Федерации".

Российский следственный комитет возбудил уголовное дело против американского журналиста Тома Рогана, посоветовавшего Украине взорвать Крымский мост.

Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, передают "РИА Новости".

Россияне усмотрели в статье "признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории Российской Федерации".

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Как сообщал УНИАН, 15 мая президент РФ Владимир Путин открыл Керченский мост.

О необходимости построить переход через Керченский пролив Путин заявил сразу после аннексии Крыма в марте 2014 года. Его обещали построить в 2018 году, а сдать в эксплуатацию - летом 2019.

Наличие моста негативно повлияло на работу украинских портов в Мариуполе и Бердянске, поскольку не все корабли могут пройти под этим сооружением.

15 мая издание The Washington Examiner опубликовало статью Тома Рогана с призывами взорвать Крымский мост. Роган, в частности, написал, что «Украина теперь должна уничтожить элементы моста», и что у нее «есть средства для нанесения авиаударов».

После этого в Посольстве РФ в США предупредили Рогана об уголовной ответственности за предложение взорвать мост в оккупированный Крым. В диппредставительстве заявили, что ожидают от The Washington Examiner объяснений, насколько данный материал отражает его редакционную политику.