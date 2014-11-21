В Горловке взорвалась «Гвоздика» боевиков – ИС

В Горловке на огневой позиции взорвалась одна САУ боевиков – 122-мм 2С1 «Гвоздика».

Об этом сообщил руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук.

«О причинах взрыва на данный момент нет данных», - сообщил он.

Также, по информации ИС, в районе Фащевки в ответ на обстрел со стороны боевиков ответным огнем украинской артиллерии уничтожены несколько минометных расчетов боевиков.

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«Террористы оставили погибших боевиков в ближайшей лесополосе, раненые вывезены в Алчевск и Красный Луч», - добавил Тымчук.

В то же время, в районе Докучаевска российско-террористические войска развернули новую артиллерийскую группу, которая пристреливается как по позициям украинских войск, так и по жилым массивам.