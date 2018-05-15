Киевская редакция "РИА Новости" действовала в Украине незаконно – ГПУ

Правоохранители решают вопрос о задержании руководителя РИА «Новости Украина» и сообщения ему о подозрении в госизмене.

Сейчас правоохранители решают вопрос о задержании руководителя РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского и сообщения ему о подозрении в государственной измене.

Об этом пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила на своей странице в Facebook.

Сарган отметила, что информагентство «Новости-Украина» действовало незаконно.

«Проводятся обыски в редакции и пресс-центре незаконно действующего в нашей стране медиа ресурса «РИА новости Украина», а также по адресам проживания лиц, которые организовывали и обеспечивали его противоправную деятельность» - написала она.

Читайте такжеУ Авакова не исключают новых задержаний сотрудников "РИА Новости Украина"

Сарган добавила, что «Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» для «проведения подрывной деятельности против Украины» в 2014 году без государственной регистрации создало «Российское информационное агентство новости Украина», с помощью которого в течение нескольких лет украинское медиа пространство наполнялось «искаженной информацией о событиях в Украине, в том числе, всячески оправдывалась оккупация полуострова Крым Российской Федерацией».

При этом пресс-секретарь генпрокурора уточнила, что обыски проводила прокуратура АР Крым и СБУ в рамках уголовного производства по фактам развязывания Россией агрессивной войны в информационной сфере против Украины и государственной власти.

«В настоящее время вышеуказанные обыски продолжаются, однако в ходе их проведения уже выявлен значительный объем доказательственной информации, который подтверждает описанную противоправную деятельность. По завершении обысков будет решен вопрос о задержании лица, непосредственно руководившего незаконным информационным агентством «РИА новости Украина» и уведомлении его о подозрение по части 1 статьи 111 УК Украины», - написала она.

«По результатам проведенных следственных и негласных следственных действий установлена причастность граждан Украины к незаконной деятельности указанных медиа ресурсов в Украине. Во время расследования получены доказательства того, что информация, размещенная на интернет ресурсе «РИА новости Украина», содержит призывы, направленные во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, государственной и информационной безопасности», - добавила Сарган.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 мая, утром в СБУ сообщили, что совместно с прокуратурой АРК раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в комментарии УНИАН заявила, что правоохранители проводят следственные действия в офисе РИА «Новости Украина» в Киеве. По её словам, также задержан журналист РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский.

Позже на брифинге заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко сообщил, что руководитель РИА «Новости Украина» Вышинский изготавливал материалы, которые дискредитируют Вооруженные силы Украины, и ежемесячно получал за это из РФ 53 тыс. евро.

Установлено, что Вышинский весной 2014 года в Крыму делал антиукраинские материалы и получил от президента РФ Владимира Путина медаль «За возвращение Крыма».

По возвращении из Крыма в 2014 году Вышинский при поддержке еще нескольких журналистов развернул активную деятельность по поддержке террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».

Кононенко уточнил, что 53 тыс. евро на осуществление подрывной деятельности - это лишь доказанная сумма. Согласно оперативным данным СБУ, финансирование достигало более 100 тыс. евро ежемесячно».

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия примет «меры взаимности» в ответ на действия СБУ против РИА «Новости Украина».