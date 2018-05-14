Минкульт Франции исправил карту с "российским" Севастополем (фото)
20:51, 14 мая 2018Политика
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Севастопольский художественный музей имени Крошицкого "вернули" в Украину.
На карте указаны участники международной акции "Ночь музеев - 2018" / скриншот
На сайте министерства культуры Франции исправили карту, на которой Севастополь был отмечен как часть Российской Федерации.
На сайте ведомства была опубликована карта, на которой указаны участники международной акции "Ночь музеев - 2018", с описанием музеев и адресами.
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Среди участников значится Севастопольский художественный музей имени Крошицкого. Его адрес сначала указали следующим образом: "Проспект Нахимова, 9, Севастополь, Российская Федерация".
Через некоторое время эту информацию исправили, указав на то, что он расположен в Украине.
Как сообщал УНИАН, изначально Министерство культуры Франции на своем официальном сайте назвало оккупированный Севастополь российским городом.
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