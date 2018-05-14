Минкульт Франции исправил карту с "российским" Севастополем (фото)

20:51, 14 мая 2018
Политика
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На карте указаны участники международной акции "Ночь музеев - 2018" / скриншот

На сайте ведомства была опубликована карта, на которой указаны участники международной акции "Ночь музеев - 2018", с описанием музеев и адресами.

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Среди участников значится Севастопольский художественный музей имени Крошицкого. Его адрес сначала указали следующим образом: "Проспект Нахимова, 9, Севастополь, Российская Федерация".

Через некоторое время эту информацию исправили, указав на то, что он расположен в Украине.

Как сообщал УНИАН, изначально Министерство культуры Франции на своем официальном сайте назвало оккупированный Севастополь российским городом.

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Теги: #Крым#оккупированный Крым