Минкульт Франции опубликовал карту с оккупированным Севастополем в составе России (фото)

17:07, 14 мая 2018
Политика
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Музей, расположенный в Севастополе, назвали российским / скриншот

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На сайте ведомства опубликована карта, на которой указаны участники международной акции "Ночь музеев - 2018", с описанием музеев и адресами.

При этом Севастопольский художественный музей имени М.П. Крошицкого, указанный среди участников, подписан как российский. В справке указывается, что он находится по адресу: "Проспект Нахимова, 9, Севастополь, Российская Федерация".

Как сообщал УНИАН, ранее американская ежедневная газета The New York Times опубликовала карту, на которой оккупированный Крым обозначен тем же цветом, что и территория России и подписан как "спорная территория" (disputed).

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Теги: #Крым#оккупация Крыма