Регионалы хотят Конституционный совет, но другой

Народный депутат Украины Елена ЛУКАШ (фракция Партии регионов) считает, что конституционный совет должен был быть создан при парламенте, а не при Президенте.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Е.ЛУКАШ высказала сегодня, выступая на круглом столе «Новая Конституция: конструирование эффективной власти».

«Я считаю, что вопрос создания новой Конституции, устранение парламента от процесса, устранение Конституционного суда от помощи в анализе конституции – это исключительно решение вопроса сохранения власти для действующего Президента», - сказала Е.ЛУКАШ.

По ее словам, еще ни в одной стране мира не обсуждался вопрос создания новой Конституции. «Обычно усовершенствование Конституции происходит с помощью инструмента внесения изменений и дополнений в действующую Конституцию», - сказала депутат.

Е.ЛУКАШ считает, что сейчас «происходит наступление на Конституцию» по четырем направлениям: через Конституционный суд, через парламент, через Национальный конституционный совет и через СМИ и проведение круглых столов.

«Кто может гарантировать, что в результате такого конституционного процесса не возникнут какие-либо переходные положения Конституции, к примеру, о переносе выборов Президента?» - поинтересовалась Е.ЛУКАШ.

Она также высказала убеждение, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО стремится в рамках конституционного процесса сделать все, чтобы превратить Украину «в султанат, в халифат или в монархию».