Кучма считает Женевский формат способом заставить Путина держать слово

Так заявил бывший президент Леонид Кучма, который представлял Украину на переговорах в Минске, сообщает 5 канал.

По его мнению, встречаться с террористами еще раз в том же формате нет смысла - поскольку договоренности регулярно нарушают и представители самопровозглашенных "республик", и российская сторона, то выход Кучма видит в привлечении к диалогу широкого круга дипломатов из Евросоюза и США.

Читайте такжеКлимкин: "Женевский формат" является уместным, если будет сориентированным на результат"Ни о каких пересмотрах Минских договоренностей не может быть и речи, потому что никто сегодня не скажет, что надо делать, кроме того, что там написано. То основа, на которую ссылается весь мир. Основа, под которой Путин подписался, но не выполняется... Так он показывает миру что стоит его слово! Он же туда послал Зурабова. Так же, или нет? Если Россия, поставив свою подпись, не выполняет - она всему миру показывает, кем она является сегодня", - пояснил экс-президент.

Также он заявил, что поддерживает привлечение США к переговорам, поскольку это может стать хоть какой-то гарантией, что представители России будут выполнять подписанные обязательства.

"Я также убежден, что надо выходить на Женевский формат, в котором принимали участие и Соединенные Штаты Америки - против чего все время Россия. Потому что одно дело, знаете там, в Минске, так сказать, подписать, подписью посла своего. А другое - когда уже надо будет отвечать на совсем другом уровне", - сказал Кучма.