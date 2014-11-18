Яценюк: Россия не выполняет базовые пункты минских договоренностей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время совместного заявления для прессы с министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером сегодня в Киеве.

"Мы еще раз настаиваем на том, что Украине нужен мир. И украинское государство, президент и правительство делают все для того, чтобы достичь мирного решения конфликта на востоке", - сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что минское соглашение выполняется Украиной и грубо нарушается российской стороной,

"Базовые пункты этого соглашения, а это возобновление контроля над украинско-российской границей, прекращение поставки оружия из РФ на территорию Украины, отвод российской армии с территории Украины, не выполняются", - сказал Яценюк.

Читайте такжеРоссия создала кризис безопасности в Европе - премьер НорвегииОн также подчеркнул, что поскольку другой повестки дня, чем минское соглашение, нет, "Россия должна выполнять то, под чем подписалась и обещала всему миру".