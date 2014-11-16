Штайнмайер: ЕС может ввести санкции против боевиков

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, передает DW.

По его словам, список лиц, которым будет ограничен "доступ к имуществу и свобода передвижения", сейчас обсуждается в ЕС.

В то же время глава внешнеполитического ведомства ФРГ отметил, что на встрече министров иностранных дел ЕС 17 ноября в Брюсселе не планируется затрагивать вопрос об усилении санкций против России, которая и так страдает от влияния ограничительных мер.

По мнению Штайнмайера, "экономическое давление сегодня уже и так значительное – в меньшей мере как результат санкций, в большей - как следствие оттока капитала, незащищенности инвестиций, падения курса национальной валюты и снижения цены на нефть".

Читайте такжеШтайнмайер: "Выборы" ДНР и ЛНР нарушают минские договоренностиМинистр иностранных дел отметил также, что ситуация на востоке Украины по сравнению с концом сентября значительно ухудшилась, и во вторник, 18 ноября, во время визитов в Киев и Москву он попытается "прозондировать, есть ли шансы сдержать дальнейшее обострение конфликта".

Кроме того, Штайнмайер считает целесообразным собрать за одним столом представителей ЕС и Евразийского союза, чтобы уменьшить напряженность в отношениях между ЕС и Россией.

"Если вспомнить, как нервно реагирует Россия на Соглашение о зоне свободной торговли между ЕС и Украиной и как нервно реагирует Евросоюз на проект Евразийского экономического союза (ЕАЭС), то стоило бы свести представителей ЕС и ЕАЭС для первого контакта", - считает министр.