Сегодня в Одессе вынесут приговор обвиняемому в покушении на Путина
Приморский районный суд Одессы сегодня, 18 ноября, огласит приговор Адаму Осмаеву, который проходит по делу как обвиняемый в подготовке в 2012 году покушения на тогдашнего кандидата в президенты России Владимира Путина.
Как сообщила УНИАН адвокат Осмаева Ольга Черток, об этом стало известно 17 ноября во время очередного слушания дела.
По словам Черток, ее подзащитный признал себя виновным частично в выдвигаемых ему сейчас обвинениях. «Я была категорически против этого (признания), но он просто устал… 18 ноября суд намерен вынести приговор», - сказала адвокат.
Она отметила, что Осмаев возместил ущерб владельцам одной из квартир, пострадавших во время взрыва на ул. Тираспольской.
«Возмещен ущерб одной из потерпевших. Она действительности пострадала. Ее муж перенес 3-й инфаркт. В этой ситуации он (Осмаев) поступил просто по-человечески. Этот человек очень нуждается», - отметила Черток.
Как сообщал УНИАН, в феврале 2012 г. спецслужбы России и Украины сообщили о задержании в Одессе преступников, находившихся в международном розыске, - гражданина Казахстана Ильи Пьянзина и уроженца Грозного Адама Осмаева. По данным спецслужб, задержанные якобы готовили покушение на Путина, которое должно было состояться в Москве сразу после мартовских выборов президента РФ. По версии следствия, Пьянзин, находясь в декабре 2011 г. в Украине, по предложению Осмаева и Руслана Мадаева вступил в созданную по распоряжению руководителя незаконного вооруженного формирования «Имарат Кавказ» Доку Умарова постоянную вооруженную группу (банду).
С целью подготовки к совершению преступления указанные лица с декабря 2011 г. незаконно изготовили не менее 2 кумулятивных взрывных устройств, предназначенных для поражения бронированных автомобилей, и испытали их силу в пригороде Одессы. При изготовлении 4 января 2012 г. очередного самодельного взрывного устройства в съемной квартире по ул. Тираспольской произошел взрыв, в результате которого Мадаев погиб, а Пьянзин и Осмаев были задержаны правоохранителями Украины. Впоследствии Пьянзина по запросу Генеральной прокуратуры РФ выдали российской стороне.
14 августа 2012 г. Апелляционный суд Одесской области вынес постановление о выдаче правоохранительным органам РФ Осмаева. Однако Европейский суд по правам человека рекомендовал властям Украины не выдавать задержанного, и процесс экстрадиции подследственного в РФ был приостановлен.
Осмаев неоднократно заявлял, что сознался в подготовке покушения под давлением и пытками.
Читайте такжеСМИ: "Покушение" на Путина в Одессе могли сфабриковать из-за чеченской нефти31 октября 2014 года прокуратура исключила из обвинения «террористические статьи». Сейчас Осмаеву вменяют только незаконное хранение, изготовление боеприпасов и взрывчатых веществ; неумышленное причинение ущерба имуществу граждан и использование поддельных документов для пересечения границы Украины. 10 ноября владелец квартиры, в которой произошел взрыв, заявил, что увеличивает сумму материального ущерба до 300 тыс. грн.