Сегодня в Одессе вынесут приговор обвиняемому в покушении на Путина

Как сообщила УНИАН адвокат Осмаева Ольга Черток, об этом стало известно 17 ноября во время очередного слушания дела.

По словам Черток, ее подзащитный признал себя виновным частично в выдвигаемых ему сейчас обвинениях. «Я была категорически против этого (признания), но он просто устал… 18 ноября суд намерен вынести приговор», - сказала адвокат.

Она отметила, что Осмаев возместил ущерб владельцам одной из квартир, пострадавших во время взрыва на ул. Тираспольской.

«Возмещен ущерб одной из потерпевших. Она действительности пострадала. Ее муж перенес 3-й инфаркт. В этой ситуации он (Осмаев) поступил просто по-человечески. Этот человек очень нуждается», - отметила Черток.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2012 г. спецслужбы России и Украины сообщили о задержании в Одессе преступников, находившихся в международном розыске, - гражданина Казахстана Ильи Пьянзина и уроженца Грозного Адама Осмаева. По данным спецслужб, задержанные якобы готовили покушение на Путина, которое должно было состояться в Москве сразу после мартовских выборов президента РФ. По версии следствия, Пьянзин, находясь в декабре 2011 г. в Украине, по предложению Осмаева и Руслана Мадаева вступил в созданную по распоряжению руководителя незаконного вооруженного формирования «Имарат Кавказ» Доку Умарова постоянную вооруженную группу (банду).

С целью подготовки к совершению преступления указанные лица с декабря 2011 г. незаконно изготовили не менее 2 кумулятивных взрывных устройств, предназначенных для поражения бронированных автомобилей, и испытали их силу в пригороде Одессы. При изготовлении 4 января 2012 г. очередного самодельного взрывного устройства в съемной квартире по ул. Тираспольской произошел взрыв, в результате которого Мадаев погиб, а Пьянзин и Осмаев были задержаны правоохранителями Украины. Впоследствии Пьянзина по запросу Генеральной прокуратуры РФ выдали российской стороне.

14 августа 2012 г. Апелляционный суд Одесской области вынес постановление о выдаче правоохранительным органам РФ Осмаева. Однако Европейский суд по правам человека рекомендовал властям Украины не выдавать задержанного, и процесс экстрадиции подследственного в РФ был приостановлен.

Осмаев неоднократно заявлял, что сознался в подготовке покушения под давлением и пытками.

Читайте такжеСМИ: "Покушение" на Путина в Одессе могли сфабриковать из-за чеченской нефти31 октября 2014 года прокуратура исключила из обвинения «террористические статьи». Сейчас Осмаеву вменяют только незаконное хранение, изготовление боеприпасов и взрывчатых веществ; неумышленное причинение ущерба имуществу граждан и использование поддельных документов для пересечения границы Украины. 10 ноября владелец квартиры, в которой произошел взрыв, заявил, что увеличивает сумму материального ущерба до 300 тыс. грн.