"Батькивщина" решила идти в коалицию

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политической силы.

Как отметила председатель партии Юлия Тимошенко, "Батькивщина" должна стать неотъемлемой частью коалиции демократических сил без каких-либо условий и оговорок вместе с политическими силами, которым выразило доверие украинское общество, взять ответственность за ситуацию в стране.

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Во время заседания была также обсуждена дальнейшая политическая стратегия " Батькивщины" в новом парламенте, отмечается в сообщении.

Представляя основные пункты стратегии, Тимошенко заявила, что " Батькивщина " будет стоять на позициях восстановления территориальной целостности страны и заботиться о повышении обороноспособности, соблюдении пути евроинтеграции, настаивать на отмене внеблокового статуса, что, в свою очередь, станет залогом вхождения Украины в НАТО.

Политсовет " Батькивщины" решил также в первоочередном порядке внести на рассмотрение парламента пакет законопроектов о социальной защите граждан и о борьбе с коррупцией и олигархией.

Лидер "Батькивщины" подчеркнула, что первым решением парламента должна быть отмена президентской, депутатской и судейской неприкосновенности. Тимошенко сообщила, что соответствующий законопроект уже разработан командой " Батькивщины" и будет представлен в ближайшее время.

Партия " Батькивщина " в парламенте также будет противодействовать попыткам превращения сельскохозяйственной земли в товар.

"Но нашим наибольшим приоритетом является освобождение Надежды Савченко", - подчеркнула Тимошенко.