Столичный метрополитен хочет поднять цены еще до Нового года

Об этом во время пресс-конференции рассказал заместитель начальника коммунального предприятия «Киевский метрополитен» Валерий Гавриленко.

По его словам, метрополитен рассчитывает на повышение цены на проезд до конца этого года, поскольку нынешний тариф не дает развиваться предприятию, передает Громадське.

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«Если мы хотим развивать метро, внедрять новые технологии, новое оборудование, обновлять подвижной состав, тариф должен быть выше», - сказал он.

Одновременно, подорожание связано с повышением цен на оборудование, комплектующие, электроэнергия, так и с тем, что минимальная заработная плата выросла.