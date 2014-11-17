Предчувствие скорого финала

Реальным сигналом об окончательном приговоре путинскому режиму со стороны международного сообщества стала не встреча «Большой двадцатки» в Австралии, а досрочное послание Нурсултана Назарбаева народу Казахстана. Самый опытный постсоветский лидер, успешно переживший все изменения и встряски последних 30 лет, снова начал демонстрировать мастер-класс политического выживания. Качеством заметно повыше, чем в соседнем государстве, где для решения жизненно важных проблем практикуют фотосессии с коалами и приемы по укрыванию пледом.

Не дождавшись до запланированного на начало 2015 года обращения к народу, президент Казахстана проявил инициативу и заявил, что ближайшие годы для страны и мира станут «временем глобальных испытаний». Назарбаев прямо сказал своим согражданам, что меняется архитектура мира, и безболезненно пережить этот период истории не удастся. В качестве спасения, лидер Казахстана предложил народу новую экономическую политику. Ее суть состоит в том, что бессменный президент страны готов (предчувствуя тектонические изменения в России) выделить больше денег для населения страны, включая масштабные инвестиции в инфраструктуру и социальную сферу. Например, Назарбаев поручил выделять в государственный бюджет с «Национального фонда» до 3 миллиардов долларов ежегодно в течение следующих 3 лет. Деньги пойдут на ремонт школ, модернизацию инфраструктуры ЖКХ, льготное кредитование малого и среднего бизнеса, развитие инфраструктуры и дорог.

А главное, президент Казахстана пообещал не снижать размер зарплат и пенсий, вместе с сохранением уже существующего социального пакета в стране. И это на фоне падающих поступлений от продажи энергоресурсов и надвигающегося экономического кризиса. Вполне очевидно, что Назарбаев пытается купить лояльность населения своей страны в период, когда будет происходить не только ухудшение экономической конъюнктуры, но и смена ключевого геополитического партнера (с Москвы на Пекин). Похоже, что политик, активно продвигающий евразийство на просторах СНГ, окончательно понял его бесперспективность. Вот только захотят ли граждане Казахстана делать ставку на «сохранение стабильности» со старой элитой?

Интуиция Назарбаева его не подводит. Говоря о Центральной Азии, можно констатировать, что Россия проиграла борьбу за «контрольный пакет» влияния в регионе. Только не Западу, а Китаю. Например, в Поднебесной в ближайшее время планируют выделить 16,3 миллиарда долларов на восстановление дорог и трубопроводов по всей Центральной Азии. КНР возрождает «Великий шелковый путь» и ей реально есть что предложить центральноазиатским странам в отличие от той же Российской Федерации.

Кроме Назарбаева, похожее поведение демонстрирует и другой ключевой союзник России – президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его заявления в последнее время вводят в полный ступор российских журналистов. Чего стоит только фраза об «исконных белорусских землях», которые ныне входят в состав России. Лукашенко открыто иронизирует, отмечая, что пока не выставляет территориальные претензии РФ. Более того, белорусский президент в своих многочисленных интервью прямо заявлял, что Крым сейчас продолжает оставаться территорией Украины, а за кризис на Донбассе и войну с Украиной полностью несет ответственность Россия. Таким образом, Лукашенко максимально дистанцируется от Кремля и всех его преступлений, особенно в украинском контексте. Понимания, что более на поддержание лояльности Москва денег не сможет выделить, от Лукашенко стоит ожидать новой порции критики Кремля и президента Путина лично. Тем более, что одной из целью президента Белоруссии будет демонстрация готовности пересмотра отношений с Западом (в качестве смены спонсора).

Австралийский вояж Путина всего лишь максимально проявил курс международного сообщества (без исключений – у России нет ни одного реального союзника) на смену нынешнего режима страны с возможными (а скорее всего - неизбежными) последствиями для территориального устройства РФ. Владимиру Путину следует думать не о федерализации Украины, а о том, в каком виде он передаст страну следующему президенту.

Австралийская «черная метка» уже сыграла свою психологическую роль для международных инвесторов, которые не просто бегут из России (вывод капитала из страны бьет все рекорды), но уже оценивают эту страну как главный риск для мировой экономики, требующий немедленного устранения. Солидарны с ними и ведущие мировые политики. Даже обычно сдержанная в своих оценках касательно РФ Ангела Меркель заявляет, что Россия провоцирует «великий пожар» в Украине, несущий угрозу всему мировому порядку, руководствуясь мышлением уровня прошлого века.

Таким образом, в мире на данный момент сформирован консенсус по поводу оценки России как главной угрозы мировой безопасности, Украины как основной жертвы Кремля, и острой необходимости решения «российского вопроса». Это означает, что развязанная Путиным война с Украиной не будет длиться долго, а развязка всей ситуации наступит уже в 2015 году. Мировой капитал не может и не хочет ждать. А Путин для него сейчас представляет барьер №1, который топит всех, не давая выйти из экономического кризиса. Именно по этой причине и Назарбаев, и Лукашенко открыто взяли курс на отмежевание от России и Путина. Они пытаются уйти с тонущего Титаника. Вот только успеют ли?

Роман Рукомеда, политический эксперт