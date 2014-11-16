Кихтенко: Хунта не в Киеве, а на Донбассе

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой ОГА, об этом он сказал сегодня, 16 ноября, выступая на гражданском форуме в Краматорске, где собралось более 500 общественников из Краматорска, Славянска, Дружковки, Доброполья, Новогродовки, Красноармейска, Константиновки, Угледара и Красного Лимана.

Кихтенко отметил, что навязанный российскими СМИ ярлык «хунта», употребляемый журналистами соседней страны по отношению к законной украинской власти, по сути никакого отношения к официальному Киеву не имеет.

Читайте такжеКихтенко: Нужно как можно скорее восстановить вещание украинских телеканалов на Донбассе«Нужно еще разобраться, где хунта – в Киеве или в Донецке», - сказал Кихтенко, подчеркнув, что вооруженный захват власти произошел именно на востоке страны, а не в столице Украины.

Напомним, недавно Кихтенко выступил против ведения переговоров с лидерами группировки «Донецкая народная республика».