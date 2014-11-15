Кихтенко выступает против переговоров с «ДНР»

Об этом, как сообщает Радио Свобода, Кихтенко заявил 15 ноября во время пресс-конференции в Красноармейске (Донецкая область).

«Я с Захарченко (лидер боевиков «ДНР») не разговаривал и разговаривать не собираюсь. У нас разные весовые категории. Я - генерал армии Украины, а он - самозванец, который бегает с автоматом. О чем я могу с ним говорить?», -заявил Кихтенко.

При этом Кихтенко рассказал, что когда был на встрече с миссией ОБСЕ в Дебальцево, встречался с одним из представителей руководства «ДНР».

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«О чем с ним можно говорить? Он сидит синий и запуган так, что дальше некуда. Он не самостоятельный игрок», - отметил губернатор.

Также он заявил, что единственная сфера, где возможны переговоры, это работа коммунальных служб, которые едины и для оккупированных территорий Донецкой области. Но эти переговоры, по словам Кихтенко, будут вести его подчиненные, отвечающие за работу ЖКХ.