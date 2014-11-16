Ромпей: ЕС может ужесточить санкции в отношении России

Об этом перед началом саммита G20 в австралийском Брисбене заявил президент Европейского Совета Герман ван Ромпей. Европейцы будут и впредь использовать все дипломатические средства, включая новые санкции, чтобы добиться разрешения конфликта, приводит его слова агентство Reuters, передает DW.DE.

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Герман Ван Ромпей также пояснил, что принятие вопроса о санкциях будет зависеть от новой оценки развития ситуации на Востоке Украины. Она будет выработана на встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС, которая состоится в понедельник, 17 ноября.

Президент Европейского Совета обвинил Россию в том, что она так и не выполняет свои обещания и обязательства по стабилизацииситуации в Украине. Он подчеркнул, что РФ должна вывести из Украины свои войска, а также убедить боевиков на Донбассе соблюдать обязательства по прекращению огня. "В России до сих пор есть шанс выполнить свои обязательства, что могло бы привести к отмене санкций, - пояснил Герма Ван Ромпей, - Но если Москва этого не сделает, мы настроены обдумать дополнительные санкции".