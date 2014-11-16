ООН намерена "угомонить" РФ с помощью полной изоляции

Об этом в интервью "Зеркалу недели" рассказал постпред Украины в ООН Юрий Сергеев. По его словам, именно об этом идет речь в кулуарах ООН.

"Эти политические шаги могут быть разного характера. Одни ведут к изоляции России. Что мы и видим: Россия, например, уже отстранена от участия в заседаниях "большой восьмерки". Политические шаги важны и тогда, когда лидеры стран, имеющие возможность обратиться к российской стороне, призывают ее выполнять свои обязательства в рамках ООН", - отмечает Сергеев.

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По его словам, призыв к стране, нарушающей устав ООН, имеет сдерживающий характер. Россия должна понимать, что дальнейшее нарушение устава ООН, обязательств в рамках других международных организаций, будет вести к ее изоляции.

В то же время Сергеев констатирует, что против России продолжает расширятся география санкций, а нации начинают консолидироваться. Как известно, кроме ЕС и США к санкциям присоединились даже такие маленькие страны, как Албания и Хорватия.

"Может быть, это неощутимо для агрессора, но таким образом консолидируется мир, демонстрирующий России проблемы, с которыми она может столкнуться. Хотя, к сожалению, это не останавливает агрессора", - отмечает Сергеев.