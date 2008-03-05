В НУ-НС наконец объяснили суть “натовского” конфликта с ПР

“Представители Партии регионов сегодня подают проекты постановлений, в соответствии с которыми, референдум может быть проведен на любой стадии или относительно любой процедуры, которая имеет отношение к вступлению Украины в НАТО. На такую позицию мы категорически не соглашаемся”. Об этом в прямом эфире телеканала “Рада” сказал народный депутат от фракции “Наша Украина – Народная Самооборона” Владимир Мойсик, комментируя заявление фракции Партии регионов относительно позиции по вступлению Украины в НАТО, сообщает официальный сайт НУ-НС.

“Евроинтеграция и коллективная безопасность – это выбор не только нашей политической силы, это выбор нашего государства”, - отметил Мойсик. “На этом пути Украину уже ничего не остановит”, - нардеп напомнил, что вопрос относительно вступления в НАТО решается “по результатам всеукраинского референдума, который проводится после выполнения Украиной всех необходимых для этого процедур”.