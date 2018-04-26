По словам Собчак, ее утомляют журналисты, которые "втягивают ее в свой бред".

Экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак заявила, что не собирается ехать в Крым, хотя не исключает для себя в будущем «законного попадания на эту территорию». Об этом она написала в своем Instagram.

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"Как же мне надоели журналисты-г**ноеды, и анонимные каналы, которые пытаются меня вовлечь в собственный бред. Я действительно запрашивала (давно) разрешение на вьезд в Крым для агитации. И в принципе не исключаю для себя законного(!) попадания на эту территорию. Кстати,единственный раз когда я была в Крыму как журналист,я улетела ровно в день принятия Украиной запретительного закона", - написала Собчак.

"Но сейчас в Крым я не собираюсь, и давно уже об этом сообщила г-ну Ольшанскому и прочим сильно заинтересованным лицам. Тем более что моим друзьям уже сообщили, что местные власти, узнав о моих встречах с активистами там,запугивает всех тем,что мое посещение грозит «неконтролируемыми провокациями»", - рассказала экс-кандидат в президенты.

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ сообщили, что Собчак приедет в оккупированный Крым для участия в бизнес-тренинге и въедет из Украины. В СБУ заявили, что не намерены препятствовать, если она будет следовать законам Украины.