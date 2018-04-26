Рабинович: «За життя» не отдаст народ Украины на растерзание Супрун

Партия «За життя» добьется увольнения исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун, уничтожающей народ Украины. Об этом заявил народный депутат, лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович в ходе многотысячной бессрочной акции протеста «Геть Супрун!», которую с 11 апреля проводят сторонники партии и активисты под стенами Министерства здравоохранения Украины в Киеве.

«Много месяцев назад Гонтарева (экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева, – ред.) не собиралась уходить в отставку. По всем телеканалам страны, и в первую очередь – на провластном «Интере», рассказывали, что под НБУ стоят бомжи, что мы ничего не добьемся, что Гонтарева – вечна, как вечны они. Гонтаревой уже нет. Мы еще не закончили с ней разговор, но ее уже нет. Точно так же и сейчас – те же «картинки» на тех же телеканалах. Но мы стоим на своем – Супрун не будет точно так же, как и Гонтаревой», – заявил парламентарий.

Он призвал всех украинцев верить в себя, в свои силы, и не рассчитывать на то, что чиновники, назначенные из-за рубежа, смогут решить наши проблемы.

«Мы все понимаем: такие, как Супрун, а раньше – Яресько, Абромавичус, Квиташвили (бывшие министры правительства Украины, – ред.), Балчун (экс-руководитель «Укрзализныци», – ред.) не решат наших проблем. Они пришли и уйдут с нашими деньгами, а нам и нашим детям перечеркивают право жить, развивать страну», – считает народный депутат.

Он также раскритиковал медицинскую реформу Минздрава, которую сейчас пытаются провести в стране.

«Каждый украинец сегодня знает, что та медреформа, которую проводят Супрун и ее команда, направлена на уничтожение всех тех, у кого нет огромной стопки денег. Мы все не можем, как Омелян (министр инфраструктуры Владимир Омелян, – ред.) отправить жену в США рожать детей. Вся эта властная «бригада» так любит Украину, что почему-то рожает в Америке. Дома и виллы у них во Франции, в Англии, но ничего нет здесь, в Украине. А мы должны лечиться здесь», – возмутился политик.

Прокомментировал лидер партии «За життя» и выступление европейских послов в защиту Супрун.

«Я хочу им сказать: мы вас любим, уважаем, но, пожалуйста, приезжайте к нам – и сами лечитесь у Супрун. И тогда вы наверняка поменяете свое мнение. А мы не можем отдать ей на растерзание собственный народ по той простой причине, что у украинцев нет сотни тысяч денег на то, чтобы оплачивать свое лечение. При таких зарплатах просто не может быть таких цен, которые установила эта Супрун. В Европе и США зарплаты на порядок больше, а у нас даже отнимают конституционное право на бесплатную медицину», – подчеркнул Вадим Рабинович.

По словам политика, сейчас первоочередная задача для страны – это отстранение от должности Ульяны Супрун.

«Сегодня задача выживания Украины – это уход Супрун. Сегодня задача выживания нашего народа – это уход Супрун. Поэтому мы ее уберем, акция – бессрочная. Дальше мы пойдем к Кабмину требовать от премьер-министра соблюсти закон Украины и внести эту «недоисполняющую» на рассмотрение Верховной Рады», – пообещал народный депутат.

Лидер партии «За життя» также напомнил, что Ульяна Супрун находится на должности исполняющей обязанности дольше трех месяцев в нарушении законов Украины.

«Когда человек украл булку в магазине – он преступник, и его наказывают за преступление. А эта власть нарушает законы – и не несет за это наказание. Супрун, как и любой другой и. о. министра, не имеет права находиться в этом статусе больше трех месяцев. Но наша власть всем показывает: законы для нее – не писаны. Закон – это для нас, простых смертных. А для них закон – беззаконие. Но такого больше не будет. С каждым днем нас будет все больше и больше, и партия «За життя» победит – мы обязательно отпразднуем уход Супрун новым салютом освобождения», – пообещал Вадим Рабинович.