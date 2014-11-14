В «Самопомочи» отказались от предложений Яценюка по должностям в Кабмине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сыроед сказала в комментарии журналистам во время коалиционных переговоров.

“Те люди, которые зашли в парламент от “Самопомочи”, они не пойдут в правительство. Нас избирали сюда, в этот законодательный орган”, - сказала она.

Вместе с тем, отметила Сыроед, это не исключает той возможности, что они смогут предложить кандидатуры на определенные должности в правительстве, но не из числа депутатов.

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“Но решение все равно будет принимать премьер-министр”, - отметила Сыроед.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября премьер-министр Арсений Яценюк заявил о целесообразности назначить кандидата в народные депутаты от «Самопомочи» Анну Гопко на должность министра экологии и природных ресурсов Украины. В ответ Гопко заявила, что не собирается идти в правительство.