В «Самопомочи» отказались от предложений Яценюка по должностям в Кабмине
Представительница партии “Самопомич” Оксана Сыроед отмечает, что избранные в Верховную Раду Украины депутаты от их политической силы не пойдут работать в правительство.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сыроед сказала в комментарии журналистам во время коалиционных переговоров.
“Те люди, которые зашли в парламент от “Самопомочи”, они не пойдут в правительство. Нас избирали сюда, в этот законодательный орган”, - сказала она.
Вместе с тем, отметила Сыроед, это не исключает той возможности, что они смогут предложить кандидатуры на определенные должности в правительстве, но не из числа депутатов.
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“Но решение все равно будет принимать премьер-министр”, - отметила Сыроед.
Как сообщал УНИАН, 14 ноября премьер-министр Арсений Яценюк заявил о целесообразности назначить кандидата в народные депутаты от «Самопомочи» Анну Гопко на должность министра экологии и природных ресурсов Украины. В ответ Гопко заявила, что не собирается идти в правительство.