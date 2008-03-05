Газовые переговоры в Москве пройдут по директивам Тимошенко?

НАК «Нафтогаз Украина» в соответствии с директивами премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО будет вести переговоры с российским ОАО «Газпромом» о создании системы поставки природного газа в Украину без учреждения новых совместных предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

«Директивы, которые я издам НАК «Нафтогаз» на переговоры, - это создание модели поставки газа без двух совместных предприятий, потому что достаточно государственных предприятий и с российской, и с украинской стороны, которые могут обеспечить поставку природного газа», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Комментируя вопрос о расхождении переговорных позиций Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и правительства Украины по вопросам поставки газа, Ю.ТИМОШЕНКО отметила: «правительство и Президент предложат одну согласованную модель обеспечения Украины природным газом, без каких-либо искусственно созданных посредников и без искусственно созданных СП».

При этом глава правительства обратила внимание на тот факт, что ни одна из договоренностей, достигнутых Президентами Украины и России В.ЮЩЕНКО и Владимиром ПУТИНОМ, не зафиксирована документально. «Договоренности происходили устно, а в деталях, как известно, сохраняется суть. Как раз о деталях будут говорить НАК «Нафтогаз» и «Газпром» на переговорах, которые в ближайшее время начнутся. Для того, чтобы купить газ и его поставить, есть мощные предприятия - «Газпром», «Газпром-Экспорт» и НАК «Нафтогаз». Я не вижу никакой необходимости в создании дополнительных совместных предприятий», - подчеркнула премьер.