Лукашенко увидел возврат "холодной, ледяной" войны

Лукашенко в послании белорусскому народу заявил о росте напряженности и конфронтации в мире.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что для обеспечения и продвижения интересов в мире снова делается ставка на военную силу.

Об этом сообщается на официальном сайте главы белорусского государства.

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"Раздаются голоса о возврате холодной войны, даже больше - ледяной. Это взрывоопасная ситуация. Она со всей очевидностью демонстрирует, насколько хрупким может быть мир", - отметил Лукашенко.

Он добавил, что очень важно удерживать равновесие внутри страны, когда во многих регионах мира неспокойно.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Украину "не ждать атаки" со стороны его страны. "Я хочу обычной человеческой безопасности. И никакой атаки от нас не ждите. Особенно в Украине", - сказал он.