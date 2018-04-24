Суд над активистом Майдана Бубенчиком перенесен на 27 апреля

Адвокаты Ивана Бубенчика просили суд сделать перерыв в заседании, чтобы к делу присоединились еще двое адвокатов.

Заседание Печерского райсуда Киева по избранию меры пресечения активисту Майдана Ивану Бубенчику перенесено на 27 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале заседания двое адвокатов активиста обратились к судье Алексею Соколову с ходатайством сделать перерыв в заседании, чтобы к делу присоединились еще двое защитников.

Судья удовлетворил это ходатайство и объявил перерыв в судебном заседании до 14.00 27 апреля.

Ранее заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская подала в суд ходатайство об избрании Бубенчику меры пресечения в виде домашнего ареста.

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Как сообщал УНИАН, 3 апреля в ГПУ заявили о вручении подозрения Бубенчику. Ему инкриминировали совершение преступлений по трем статьям Уголовного кодекса Украины: п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа или военнослужащего).

Активиста подозревали в совершении 20 февраля 2014 года на Майдане Незалежности в Киеве убийств работника правоохранительного органа и военнослужащего внутренних войск, а также в покушении на убийство военнослужащего в связи с их деятельностью по охране общественного порядка.

5 апреля в Печерском райсуде Киева заместитель генпрокурора Стрижевская отозвала ходатайство о применении к Бубенчику меры пресечения в виде содержания под стражей. Она также сообщила, что квалификация подозрения, выдвинутая активисту, недостаточно обоснована.

Вечером 5 апреля Бубенчику вручили новое подозрение, из которого изъят пункт об умышленном убийстве.