Предоставление автокефалии украинской церкви: Порошенко рассказал, что отдельные политики надеялись на кровопролитие в Раде

00:10, 24 апреля 2018
Политика
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Порошенко: Парламент удалось сохранить спокойствие, несмотря на провокации отдельных политических сил / Фото president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что отдельные политические силы надеялись, что во время голосования за обращение к вселенскому патриарху о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине в ВР прольется кровь. Об этом Порошенко сообщил в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Он отметил, что факту только одна политическая сила в парламенте выступила против обращения о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине, тем самым оказавшись «некой пятой колонной».

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«Очень важно, что в зале парламента, где я присутствовал, при обращении к парламенту относительно поддержки мое письмо вселенскому патриарху, парламенту удалось сохранить спокойствие, несмотря на провокации отдельных политических сил», отметил Порошенко, добавив, что «очень они надеялись на то, что в парламенте в тот день и во время этого голосования прольется кровь и это увидит весь мир».

При этом президент Украины поблагодарил народным депутатам за «решение, которое было выполнено в такой способ о поддержке моего обращения к вселенскому патриарху».

Как сообщал УНИАН, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться ко вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к вселенскому патриарху о предоставлении томоса на автокефалию православной церкви в Украине.

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Теги: #Порошенко