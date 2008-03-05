Шуфрич думает, что Балога стал опасен как раненый зверь

Народный депутат Украины Нестор ШУФРИЧ (Партия регионов) считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уволил Олега РЫБАЧУКА c должности своего внештатного советника за критику главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ.

Такое мнение Н.ШУФРИЧ выразил в комментарии УНИАН.

«О.РЫБАЧУК всегда был моим оппонентом, особенно что касалось вопросов, связанных с НАТО, но не может не возмутить тот цинизм, с которым был уволен преданный В.ЮЩЕНКО политик, - только за то, что позволил себе критику в отношении В.БАЛОГИ и его нового партийного проекта", - заявил депутат.

По словам Н.ШУФРИЧА, "судя по всему, В.БАЛОГА начал зачищать любое инакомыслие в окружении В.ЮЩЕНКА. Такие действия Cекретариата заставляют задуматься об адекватности их руководителей, и я не могу не вспомнить известную в Карпатских горах для всех истину, что самый опасный зверь - это раненый зверь».

Также, по мнению Н.ШУФРИЧА, «люстрации в самом Cекретариате заставляют задуматься по этому поводу, и логично возникает вопрос, а знает ли об этом увольнении сам В.ЮЩЕНКО".

"А может, действительно ЮЩЕНКО не знает или не хочет знать, потому что ему так удобно. Но за все сделанное и подписанное все равно, рано или поздно, придется отвечать», - добавил Н.ШУФРИЧ.

Как сообщал УНИАН, 4 марта В.ЮЩЕНКО своим Указом отстранил О.РЫБАЧУКА от исполнения обязанностей советника Президента Украины (вне штата).

О.РЫБАЧУК был назначен внештатным советником Президента 11 декабря 2007 года. До этого назначения он был штатным советником В.ЮЩЕНКО.

27 февраля Олег РЫБАЧУК в интервью украинской службе Би-Би-Си высказал мнение, что В.БАЛОГА не всегда отображает позицию главы государства Виктора ЮЩЕНКО, а вместо этого выступает как отдельный политический игрок.

О.РЫБАЧУК тогда выразил обеспокоенность ролью президентского Секретариата в том, что названо противостоянием ветвей власти и междоусобицами партнеров по правительственной коалиции.

Кроме того, О.РЫБАЧУК сказал, что международное сообщество с обеспокоенностью смотрит на то, что выглядит как междоусобицы в рядах украинских политических сил, которые называют себя реформаторскими.