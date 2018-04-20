Общество должно быть готовым к информационной войне и понимать его тактику - нардеп

Общество должно быть готовым к информационной войне и понимать его тактику, ведь в противном случае государственные институты будут неэффективными в противодействии, даже несмотря на наличие стратегии и тактики.

Несмотря на то, что вопрос российских информационных операций широко обсуждается в Европе, есть сомнение в том, что хотя бы одна страна ЕС способна противостоять этому вызову в полной мере.

Об этом народный депутат фракции Партии “Блок Петра Порошенко”, председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз написала у себя на странице в Facebook.

Она сообщила, что приняла участие в семинаре «Сотрудничество в стратегических коммуникациях как ответ гибридным угрозам» в рамках платформы НАТО-Украина по противодействию гибридной войне, м.Вильнюс.

"Общество должно быть готовым к информационной войне и понимать его тактику, ведь в противном случае государственные институты будут неэффективными в противодействии, даже несмотря на наличия стратегии и тактики. Поскольку объектом воздействия враждебных информационных кампаний является общество, то мы должны говорить сначала о готовности общества и лишь потом о устойчивость государственных институтов", – отметила Фриз основные тезисы, которые были доведены до европейских коллег.

Она также обратила внимание на то, что в результате работы фейковых аккаунтов, имитирующих граждан Европы и Соединенных Штатов, создается иллюзия, что жители этих стран поддерживают точку зрения Кремля.

«Поскольку это выглядит, как мысли обычных людей – оно перестает быть пропагандой.

Остановилась отдельно на методической типологии подрывных информационных кампаний против Запада с демонстрацией примеров, что была подготовлена в рамках информирования наших партнеров в Парламентской Ассамблее НАТО.

Подчеркнула необходимость внедрения курсов информационной гигиены и кибернетической безопасности в образовательную программу средней школы и высших учебных заведений. Также подчеркнула необходимость Smart-подхода в борьбе с фейковыми аккаунтами агрессора», – отметила Ирина Фриз.