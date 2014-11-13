Ситуация в зоне АТО уверенно усложняется - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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По его словам, украинские военные фиксируют постоянные перемещения российской военной техники с террористическим маркировкой к линии разграничения. Также продолжается концентрация российских воинских подразделений (в том числе ПВО большого радиуса действия, авиационных бригад) вдоль украинско-российской границы.

Лысенко отметил, что самая высокая военная активность зафиксирована на Луганском направлении. «Здесь из «Градов» и минометов террористы обстреляли два опорных пункта возле пгт Станица Луганская. Позиции сил АТО возле населенных пунктов Ольховое, Счастье, Кряковка террористы обстреляли из «Градов» шесть раз. Опорные пункты возле сел Старый Айдар и Артем обстреляны из минометов и стрелкового оружия. Наши военные отбили атаку на опорный пункт сил АТО возле села Сокольники, враг понес потери в живой силе», - сообщил Лысенко.

Он отметил, что на Первомайском направлении из реактивных установок «Град» и минометов боевики обстреляли два блокпоста Нацгвардии возле села Крымское и блокпост ВСУ возле села Фрунзе. Из минометов террористы обстреляли позиции у города Золотое.

«Российские оккупанты обстреливают как позиции украинских военных, так и непосредственно населенные пункты», - сказал Лысенко.

Также вчера в 18.10 у границы с Россией на окраине населенного пункта Меловое Луганской области террористы из подствольного гранатомета совершили обстрел пограничного наряда. Пограничники открыли ответный огонь. Диверсионная группа отступила.

На Донецком направлении из зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия боевики дважды обстреливали Донецкий аэропорт. Также из минометов и стрелкового оружия террористы обстреляли позиции сил АТО возле населенных пунктов Пески, Опытное, Троицкое, Авдеевка, Славное. Украинские военные дают достойный отпор агрессору, сказал Лысенко.

В районе Дебальцево из минометов, гранатометов и стрелкового оружия российские наемники обстреляли опорные пункты сил АТО вблизи Никишино, Дебальцево, Каменки, Майорского, Донецкого.

На Мариупольском направлении боевики из минометов и стрелкового оружия обстреляли опорные пункты сил АТО возле сел Николаевка, Орловское, Шевченко. Под удар террористов попал поселок Гранитное.

В районе Докучаевска и Павлополя зафиксирована активность двух беспилотников противника.