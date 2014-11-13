Эксперт: за время АТО погибли 40 спецназовцев из элитных подразделений
11:48, 13 ноября 2014Политика
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За время проведения АТО погибли 40 спецназовцев из элитных подразделений.
REUTERS
Об этом сообщил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.
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"В этой войне уже погибли 40 спецназовцев и подавляющее большинство из них было применено не по назначению, а как пехота. Этот вопрос очень проблемный, и считаю, что таким способом мы можем потерять элитные подразделения, потому что подготовка каждого из таких специалистов – это свыше 20 лет", – сказал эксперт.
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