Эксперт: за время АТО погибли 40 спецназовцев из элитных подразделений

Об этом сообщил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

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"В этой войне уже погибли 40 спецназовцев и подавляющее большинство из них было применено не по назначению, а как пехота. Этот вопрос очень проблемный, и считаю, что таким способом мы можем потерять элитные подразделения, потому что подготовка каждого из таких специалистов – это свыше 20 лет", – сказал эксперт.