Яценюк: украинская политика не поддается логике

“Я вчера предложил еще один проект постановления, который был фактически согласован”, - заявил в Верховной Раде спикер парламента Арсений Яценюк. Но, добавил он, хватило нескольких минут, чтобы сорвать договоренность.

“Я не скажу, что исчерпаны все методы поиска компромисса, но большинство уже исчерпанно”, - заявил спикер. По его мнению “парламент не может работать в качестве забавок одной фракции”.

Нынешнюю ситуацию в Совете спикер охарактеризовал так: ”разрушаем успешно основы демократии”.

Продолжительное блокирование, по мнению Яценюка, происходит из-за того, что “некоторые руководители фракций другим способом не могут доказать свою необходимость обществу”. “Украинская политика не поддается логике", – резюмировал Яценюк.