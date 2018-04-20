Полторак оскорбился, что Мосийчук неправильно назвал его имя

Мосийчук, обращаясь к Полтораку, назвал его «господин Святослав».

Министр обороны Украины Полторак оскорбился из-за того, что народный депутат из фракции Радикальной партии Игорь Мосийчук неправильно назвал его имя.

Как передает корреспондент УНИАН, во время Часа вопросов к правительству в парламенте Украины Мосийчук, обращаясь к Полтораку, назвал его «господин Святослав».

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В ответ Полторак сказал: «Я хотел бы напомнить всем присутствующим, что я 4 года уже министр обороны. И я думаю, что народному депутату надо знать, что меня зовут не Станислав и не Святослав, а Степан».

Мосийчук попросил Полторака прокомментировать информацию о том, что военный комиссар Приморского района Одессы в 2015 году, во времена сражений под Дебальцево, купил себе квартиру в Крыму. Министр пообещал выяснить эту информацию.