Янукович: ПР исчерпала все возможности убедить оранжевых

13:35, 05 марта 2008
Политика
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Кризис в Раде не решен

Лидеры парламентских фракций «не нашли до сегодняшнего дня практически общий язык» относительно решения парламентского кризиса. Об этом в Верховной Раде заявил журналистам лидер Партии регионов Виктор Янукович.

Он также сообщил, что совет фракции ПР принял политическое заявление, в  котором выразил “глубокую обеспокоенность” кризисом, в котором теперь находится парламент “из-за нежелания коалиции найти компромисс” относительно вопроса о вступлении в НАТО и “явным сопротивлением” оранжевых попыткам найти понимание, что их пытаются реализовать бело-голубые.

“Волюнтаризм в вопросе присоединения к ПДЧ нашел свое отображение в газовых отношениях с Россией”. “Мы неоднократно предупреждали, что это – взаимосвязанные вопросы”, - прибавил Янукович.

“К нашим требованиями отнеслись легкомысленно”, - лидер регионалов заявил, что “ПР исчерпала резерв своих возможностей относительно поиска путей убеждения оранжевой коалиции в губительности их позиций”.

Янукович добавил, что ПР обратится к народу как к арбитру в вопросе принятия решений относительно способов сотрудничества с НАТО. 

 

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