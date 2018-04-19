Экс-начальник Генштаба ВСУ рассказал в суде о разговоре с Януковичем в ночь на 23 февраля 2014 года

В ту ночь бывший президент потребовал от Юрия Ильина проинформировать военное руководство НАТО о ситуации в Украине.

Экс-начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Юрий Ильин рассказал в суде по рассмотрению уголовного дела о госизмене Виктора Януковича о разговоре с экс-президентом в ночь на 23 февраля 2014 года.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ильин рассказал во время дачи показаний на заседании Оболонского райсуда Киева.

Ильин сообщил, что в ночь на 23 февраля 2014 года разговаривал с Януковичем, доложил ему о ситуации, а также, что его предложения по урегулированию ситуации, которые он накануне озвучил председателю Верховной Рады Александру Турчинову, по его словам, были проигнорированы.

"Президент поставил мне задачу проинформировать военное руководство НАТО о событиях в Украине и о том, что мирные договоренности от 21 февраля сорваны оппозицией", - сказал Ильин.

Также, по словам экс-начальника Генштаба, Янукович сообщил, что 22 февраля направил письма-обращения о подписании соглашения во Францию, Германию и Польшу. В этих обращениях он описал ситуацию в Украине и попросил эти страны срочно рассмотреть вопрос об урегулировании ситуации с возможностью ввода миротворческой миссии.

Кроме того, по словам Ильина, Янукович заявил ему, что никогда не пойдет на легитимизацию власти, которая была захвачена.

"Сказал мне, что не собирается с оружием в руках отстаивать свою власть, что это может привести к гражданской войне. На что он никогда не пойдет", - отметил свидетель.

Также Ильин рассказал, что перед этим разговором присутствовал на совещании в Киеве, куда прибыл еще 19 февраля, под председательством спикера ВР Турчинова. На совещании он услышал от Турчинова, что Янукович самоустранился.

"Но я знал совершенно точно, что президент находится с рабочим визитом в Харькове", - сказал Ильин.

Он отметил, что попросил о личной беседе с Турчиновым, однако реакции на это не последовало.