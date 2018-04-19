Порошенко потроллил Россию: заявил, что основание Москвы – это "очень опрометчивый" шаг киевских князей (видео)

"Именно из Царьграда пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры... Это уже потом мы поделились им с тем Залесьем, где древние киевские князья опрометчиво основали Москву", – заявил Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде по поводу создания автокефальной поместной церкви в Украине отпустил тонкую шутку в адрес россиян, заявив, что древнерусские князья "опрометчиво основали Москву".

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"Именно из Царьграда пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры... Это уже потом мы поделились им с тем Залесьем, где древние киевские князья опрометчиво основали Москву", – сказал Порошенко, намекая на Россию.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что объединенная Украинская православная церковь может стать самой большой во всем православном мире.

«Объединенная Украинская православная церковь может стать крупнейшей во всем православном мире. Об этой перспективе я говорил на текущей неделе с предстоятелями всех трех православных церквей Украины», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.

Сегодня, 19 апреля, Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к Вселенскому патриарху о предоставлении томоса на автокефалию православной церкви в Украине.