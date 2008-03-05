Партия регионов вышла из Конституционного совета

Партия регионов прекратила свое участие в работе Конституционного совета, инициированном президентом Виктором Ющенко. Об этом в кулуарах парламента заявил экс-министр юстиции Александр Лавринович. Депутат-регионал объяснил это тем, что Конституционный совет практически начал писать новую Конституцию Украины “начиная с преамбулы”, - уточнил Лавринович.