Начальника штаба ВМС отстранили от должности из-за российского гражданства жены - СМИ

Дочь капитана первого ранга занимается плаванием и успешно выступала на соревнованиях за Центральный спортивный клуб армии РФ.

Министр обороны Украины Степан Полторак отстранил от должности начальника штаба — первого заместителя командующего ВМС Украины капитана первого ранга Романа Гладкого.

Такое решение глава военного ведомства принял во время своего недавнего визита в Одессу, сообщили «Думской» источники в МО.

"Гладкий отстранен на время служебного расследования, предметом которого станут как отдельные финансово-экономические нарушения, так и информация о российском гражданстве супруги офицера Елены. К слову, первые два года после начала войны она продолжала вместе с детьми жить на оккупированном полуострове. Дочь капитана первого ранга занимается плаванием и успешно выступала на соревнованиях за Центральный спортивный клуб армии РФ", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что обязанности начальника штаба временно исполняет первый заместитель Гладкого контр-адмирал Дмитрий Таран.

Ранее сообщалось, что бывшая крымчанка, а в настоящее время депутат госдумы РФ Наталья Поклонская остается гражданкой Украины.