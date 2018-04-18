В Украине вскоре может появиться Нацбюро финансовой безопасности: что нужно знать о будущем госоргане (инфографика)

Планируется, что Национальное бюро финансовой безопасности положит конец "наездам" на честный бизнес.

В ближайшее время украинский парламент рассмотрит проект Закона Украины "О Национальном бюро финансовой безопасности Украины".

Об этом заявила председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина в своей колонке в интернет-издании «Экономическая правда».

Законопроект предусматривает создание в Украине нового органа по противодействию экономическим преступлениям, который будет привлекать к ответственности исключительно злостных неплательщиков, а придирки к добросовестным субъектам предпринимательской деятельности сделает невозможным.

По ее словам, сегодня поводом для проверки предприятия является, в том числе, жалобы и ходатайства конкурентов и потребителей, а несогласованные акты проверок или выводы проверяющих, сделанные еще на этапе проверки, становятся основанием для регистрации уголовных производств.

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«С принятием законопроекта №8157 начать уголовное производство до полной процедуры административного и судебного обжалования решения налогового органа станет невозможным. И даже согласованная сумма доначисленных налоговиками налогов, если она после проверки будет вовремя оплачена плательщиком, не сможет быть использована в качестве основания для уголовного преследования такого предпринимателя», – подчеркнула председатель комитета.

Таким образом, внимание нового органа будет сконцентрировано исключительно на системных, а главное, действительно умышленных правонарушениях, в то время как ошибки в налоговой отчетности или другие незначительные и несистемные недостатки в работе предпринимателей будут исправляться благодаря консультативной помощи реформированной Государственной фискальной службы, заявила Южанина.

«Благодаря такому подходу к ответственности будут привлекаться исключительно злостные неплательщики, а придирки к добросовестным субъектам предпринимательской деятельности станут невозможными. Более того, системное изучение природы злоупотреблений и нарушений предоставит аналитикам НБФБ возможность выявлять так называемые «законодательные дыры», в том числе неоднозначность норм законодательства, экономические основания и юридические условия, которые позволяют или даже побуждают предпринимателей уклоняться от уплаты налогов или участвовать в построении схем», – подчеркнула Южанина.

Как отмечается в инфографике, которая описывает суть законопроекта, основные усилия нового органа предполагается сосредоточить на анализе и произведении стратегических и тактических аналитических продуктов, которые станут основой для принятия обоснованных решений.

Также подчеркивается, что аналитические процедуры являются бесконтактными, без вмешательства в деятельность бизнеса. Они направлены на выявление негативных тенденций и преступных схем в сфере наполнения государственного бюджета — при уплате налогов и сборов, а также в сфере расходования бюджетных средств — при распределении и использовании государственных денег.

Кроме того, отмечается, что внимание нового органа будет сконцентрировано исключительно на системных и умышленных правонарушениях.