Нафтогаз сокращает транзит российского газа в Европу

Транзит российского газа через территорию Украины европейским потребителям сократился, по данным на текущий момент, с 386 млн куб м 4 марта до 356 млн куб м газа на сегодняшний день. Об этом заявил официальный представитель "Газпрома" (GAZP) Сергей Куприянов.

Как отметил С.Куприянов, соответствующая телеграмма была получена "Газпромом" от "Нафтогаз Украины". В частности, суточные поставки "Газпрома" сокращены на 30 млн куб м, на ту же величину сокращены поставки RosUkrEnergo. Таким образом, поставки сократились в суточном измерении на 60 млн куб м.

Кроме того, С.Куприянов подчеркнул, что независимые наблюдатели компании SGS так и не были допущены на измерительные станции на Украине.

Прайм-ТАСС