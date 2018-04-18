Экспертиза установила аутентичность голосов Путина, Шойгу и Аксенова в видеоматериалах дела Януковича

Суд сегодня планирует допросить свидетеля защиты Михаила Добкина.

Экспертиза установила аутентичность голосов президента РФ Владимира Путина, министра обороны РФ Сергея Шойгу и так называемого «главы» аннексированного Крыма Сергея Аксенова в видеоматериалах дела по обвинению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене.

Как передает корреспондент УНИАН, заседание Оболонского районного суда Киева, который рассматривает дело о совершении госизмены Януковичем, началось с оглашения судьей Владиславом Девятко результатов экспертизы голосов, о которой ходатайствовал государственный адвокат, некоторое время представлявший интересы обвиняемого.

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Экспертиза установила, что голоса в фильме «Крым. Путь на родину» действительно принадлежат Путину, Шойгу, Аксенову, а также командующему ЧФ РФ Александру Витко.

Суд сегодня планирует допросить свидетеля защиты Михаила Добкина.

Справка УНИАН. Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебное производство по делу Януковича.