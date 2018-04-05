Суд допросит Добкина-старшего в деле Януковича

Адвокаты Януковича продолжают заваливать суд ходатайствами о допросе свидетелей. Большинство ходатайств судьи отклоняют.

Суд по делу о госизмене Януковича допросит бывшего председателя Харьковской облгосадминистрации Добкина

Адвокаты Януковича продолжают заваливать суд ходатайствами о допросе свидетелей. Большинство ходатайств судьи отклоняют.

Киев. 5 апреля. УНИАН. Суд по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича допросит народного депутата от «Оппозиционного блока», бывшего председателя Харьковской облгосадминистрации Михаила Добкина.

Как передает корреспондент УНИАН, после перерыва в заседании коллегия судей Оболонского райсуда Киева начала рассматривать ходатайство адвокатов Януковича о допросе новых свидетелей.

При этом судья Владислав Девятко отметил, что адвокаты предлагают суду допросить новых свидетелей, тогда как из заявленных ранее 20 свидетелей суд смог допросить всего четырех. При этом так произошло именно по вине защитников экс-президента, которые заявили свидетелей, но не обеспечили их присутствие в суде или с помощью видеоконференцсвязи.

Также судья отметил, что у суда есть четыре дня для того, чтобы допросить свидетелей стороны защиты - 11, 12 и 18, 19 апреля.

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Кроме того, Девятко подчеркнул, что до сих адвокаты Януковича так и не смогли сообщить суду адреса проживания свидетелей - бывшего премьер-министра Николая Азарова, экс-главы Администрации президента Андрея Клюева, экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко и других.

В ответ адвокат Виталий Сердюк сказал, что все бывшие высокие должностные лица, кроме Клюева, проживают в Москве.

В свою очередь Девятко отметил, что этой информации суду недостаточно, нужно знать конкретные адреса, а также суд должен иметь какие-то документальные подтверждения, на подобие временной регистрации их проживания за рубежом.

После этого сторона защиты начала заявлять ходатайство о допросе дополнительных свидетелей, в том числе и Добкина. Это ходатайство суд удовлетворил.

Кроме того, суд удовлетворил ходатайство о допросе военнослужащего Военно-морских сил Украины Андрея Рапопорта, который во время бегства Януковича в Россию проходил службу в Севастополе.

Вместе с тем суд отказал в удовлетворении ходатайства о допросе целого ряда свидетелей, в числе которых как обычные граждане, неизвестные широкой общественности, так и политики. В частности, было отказано в повторном совместном допросе экс-министра обороны Игоря Тенюха, бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, главы МВД Арсена Авакова, бывшего председателя СБУ Валентина Наливайченко, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и бывшего начальника разведуправления ВМС Анатолия Бургомистренко.

Адвокаты Януковича продолжают заявлять ходатайства о повторном допросе свидетелей, которых суд уже заслушал.

Справка УНИАН. Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 111, частью 5 статьи 27, частью 3 статьи 110, частью 2 статьи 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.