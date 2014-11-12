Боевики атаковали силы АТО под Авдеевкой и 4 раза обстреляли аэропорт Донецка - СНБО
14:19, 12 ноября 2014Политика
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Боевики атаковали опорный пункт сил Антитеррористической операции под Авдеевкой и 4 раза обстреляли аэропорт Донецка.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
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«Наши бойцы отразили атаку террористов на взводный опорный пункт, который располагался под Авдеевкой», - отметил он.
«В течение суток террористы четыре раза обстреляли аэропорт Донецка», - добавил Лысенко.
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