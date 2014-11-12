Россия вывезла из Украины пять грузовиков с телами своих погибших солдат – СНБО

13:45, 12 ноября 2014
Политика
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Россия вывезла с территории Украины 5 грузовиков с телами погибших военнослужащих.

/ @shelomovskiy

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

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«По оперативной информации, вчера около полуночи с территории Украины через закрытый пункт пропуска «Должанский» в Луганской области осуществлялся вывоз «груза 200», вероятно военнослужащих РФ на 5 грузовиках, принадлежащих ростовской похоронной фирме», - заявил он.

Ранее сообщалось, что утром боевики обстреляли блокпост сил АТО в северно-западном направлении от Мариуполя, один военнослужащий ранен.

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