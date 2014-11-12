Под Мариуполем атакован блокпост, ранен пограничник – штаб обороны
12:28, 12 ноября 2014Политика
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Боевики утром обстреляли блокпост сил АТО в северно-западном направлении от Мариуполя, один военнослужащий ранен.
Боевики обстреляли блокпост сил АТО / УНИАН
Об этом сообщает штаб обороны Мариуполя в Facebook.
«Ночь в Мариуполе и окрестностях прошла спокойно. Но уже утром в 8 часов 48 минут произошел обстрел из стрелкового оружия одного из блокпостов находящихся в северно-западном направлении от Мариуполя», - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ море вблизи Мариуполя прогремел мощный взрыв«В результате, 1 пограничник получил легкие ранения. Сейчас он находится в больнице скорой помощи, его жизни ничего не угрожает», - отмечает штаб обороны Мариуполя.
Также сообщается, что ответным огнем обстрел был остановлен.
Напомним, за минувшие сутки боевики более 50 раз обстреляли украинские позиции в зоне АТО на Донбассе.
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