Под Мариуполем атакован блокпост, ранен пограничник – штаб обороны

Об этом сообщает штаб обороны Мариуполя в Facebook.

«Ночь в Мариуполе и окрестностях прошла спокойно. Но уже утром в 8 часов 48 минут произошел обстрел из стрелкового оружия одного из блокпостов находящихся в северно-западном направлении от Мариуполя», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ море вблизи Мариуполя прогремел мощный взрыв«В результате, 1 пограничник получил легкие ранения. Сейчас он находится в больнице скорой помощи, его жизни ничего не угрожает», - отмечает штаб обороны Мариуполя.

Также сообщается, что ответным огнем обстрел был остановлен.

Напомним, за минувшие сутки боевики более 50 раз обстреляли украинские позиции в зоне АТО на Донбассе.