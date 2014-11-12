Расследование кровавых событий на Майдане: в Украину прибыла делегация Гаагского трибунала

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Как отмечается, в составе делегации - офис прокурора Международного уголовного суда (МУС).

"Целью визита является оценка ситуации и обсуждение информации, которая 22 сентября 2014 года была предоставлена Генеральной прокуратурой в подтверждение обвинений в отношении высших должностных лиц Украины и привлечение их уголовной ответственности в этом Суде", - говорится в сообщении.

Как сообщил руководитель отдела анализа ситуаций Эмерик Роже от имени прокурора МУС, цель миссии - выяснить, подпадают ли под юрисдикцию суда те преступления, которые были совершены в Украине во время акций протеста с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года.

Читайте такжеГаагский трибунал начал расследовать массовые убийства на МайданеВ свою очередь, генеральный прокурор УкраиныВиталий Ярема отметил, что органы прокуратуры и в дальнейшем будут принимать все возможные меры для обеспечения положительного рассмотрения заявления Украины со стороны Гаагского трибунала.

Справка. 25 февраля 2014 года Верховная Рада Украины обратилась в Международный уголовный суд с целью привлечения к уголовной ответственности в этом Суде высших должностных лиц Украины относительно предусмотренных статьей 7 Римского статута МУС преступлений против человечности во время мирных акций протестов граждан, которые имели место в Украине в период с 30 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года.