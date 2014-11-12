Непризнанная Южная Осетия установит "дипломатические отношения" с "ДНР" и "ЛНР"

09:27, 12 ноября 2014
Политика
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Министерству иностранных дел самопровозглашенной Южной Осетии (РЮО) поручено установить дипломатические отношения с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, которые РЮО признала в июне этого года.

Южная Осетия до сих пор борется за признание / starshinazapasa.livejournal.com

Об этом сообщил "президент" Южной Осетии Леонид Тибилов, выступая в прямом эфире местного телевидения.

Об этом пишет ТАСС.

"МИД Южной Осетии получил от меня четкие указания установить дипломатические и другие отношения с этими государствами", - отметил он.

По мнению Тибилова, признав независимость ДНР и ЛНР, Южная Осетия заявила о себе на международной арене "как о самостоятельном независимом государстве с собственным видением политических процессов в мире".

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"Республика не прекращает усилия и по признанию своей независимости, - продолжил Тибилов. - Наше внешнеполитическое ведомство работает в этом направлении со многими странами, в том числе Латинской Америки и африканскими государствами".

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