Непризнанная Южная Осетия установит "дипломатические отношения" с "ДНР" и "ЛНР"

Об этом сообщил "президент" Южной Осетии Леонид Тибилов, выступая в прямом эфире местного телевидения.

Об этом пишет ТАСС.

"МИД Южной Осетии получил от меня четкие указания установить дипломатические и другие отношения с этими государствами", - отметил он.

По мнению Тибилова, признав независимость ДНР и ЛНР, Южная Осетия заявила о себе на международной арене "как о самостоятельном независимом государстве с собственным видением политических процессов в мире".

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"Республика не прекращает усилия и по признанию своей независимости, - продолжил Тибилов. - Наше внешнеполитическое ведомство работает в этом направлении со многими странами, в том числе Латинской Америки и африканскими государствами".