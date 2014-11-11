Le Monde: Киев опасается нового наступления сепаратистов на востоке страны

Бенуа Виткин в своей статье, которая называется «Киев опасается нового наступления сепаратистов на востоке страны», опубликованной в газете Le Monde, пишет о том, что восток Украины в прошлые выходные пережил самые ожесточенные бои за более чем два месяца с момента подписания 5 сентября Минского договора о прекращении огня, условия которого были выполнены только частично.

Окраины Донецка стали ареной интенсивных боевых действий – обстрел велся из пушек, минометов и автоматического оружия с обеих сторон. Бои происходили и в других районах Донецкой и Луганской областей. Этот всплеск насилия случился через неделю после выборов, организованных лидерами Донецкой и Луганской «народных республик». Оба победителя этих выборов, на которых не присутствовали какие-либо внушающее доверие наблюдатели, – полевые командиры, которые никогда не скрывали своих намерений быстро возобновить борьбу.

Это происходит в тот момент, когда повстанцы получают массивное подкрепление. В течение прошлой недели неоднократно сообщалось о военных конвоях на дорогах Донбасса. В общей сложности, десятки грузовиков, танков и единиц артиллерии прибыли в Донецк и Луганск. Киев утверждает, что эти колонны приходят из России, которая непосредственно вмешалась в конфликт этим летом, когда сепаратисты были на грани военного поражения. ЕС поддержал заявления украинских властей, в то время как ОБСЕ просто зафиксировала передвижение конвоев.

Вид этих транспортных средств также говорит об этом: каждый раз это идентичные грузовики без номерных знаков, которые передвигаются в идеально выстроенных колоннах, некоторые тянут аккуратно упакованные пушки. 2 ноября журналисты Le Monde видели два таких конвоя на расстоянии около 30 км от российской границы.

Как это часто бывало в прошлом, такое внезапное увеличение напряженности происходит тогда, когда Россия стремится, если не предоставить гарантии, то, по крайней мере, заверить своих иностранных партнеров в своих добрых намерениях. После встречи в Пекине в субботу с американским коллегой Джоном Керри, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что участие США в урегулировании конфликта было бы «шагом в правильном направлении». В пятницу в Кремле также решили поиграть в небольшую семантическую игру, деликатно объяснив, что он не «признает», а только «уважает» выборы, которые состоялись 2 ноября.

Человек, способный идти на компромисс

Москва, которая испытывает экономические трудности, безусловно, не надеется на то, что Запад пойдет на уступки. Но несколько важных встреч запланированы на ближайшие дни для Владимира Путина, который посетил Пекин перед саммитом G20 в Австралии, который состоится 15 и 16 ноября. Перед каждой из своих предыдущих встреч с западными партнерами, президент России пытался выглядеть как человек, способный идти на компромисс.

Даже больше, чем возобновление боевых действий, проведенные сепаратистами выборы нанесли смертельный удар по Минским соглашениям, которые предусматривали организацию местных выборов по согласованию с Киевом. На этой неделе президент Украины Петр Порошенко сказал, что этот процесс «обречен». Его правительство объявило о приостановлении оказания финансовой помощи Донбассу, замораживании 2,6 млрд. евро, выделенных на заработную плату, пенсии и различные пособия.

По словам украинских властей, они готовы к возобновлению широкомасштабных военных действий. Но интенсивность боевых действий в последние дни и прибытие массивного подкрепления, вероятно, застали их врасплох. В конце октября один высокопоставленный чиновник СБУ признался, что возобновление военных действий ожидается только весной.

Мариуполь, жизненно важный порт

Украинская сторона не может четко понять намерений повстанцев и их российского спонсора. Попытаются ли они отвоевать некоторые из утраченных летом территорий? На это ничего не указывает, несмотря на массивное подкрепление, учитывая ограниченное количество тех мест, где сейчас разворачивается конфликт.

Более вероятно, что речь идет о «корректировке» территории, подконтрольной пророссийским повстанцам. В связи с этим, слова Сергея Лаврова, сказанные им в субботу, могут свидетельствовать об этом: чтобы «контролировать выполнение условий перемирия», российский министр считает, что нужно «окончательно определить линию разъединения». На переговорах в Минске за основу приняли линию фронта, какой она была в начале сентября.

В то время, когда сепаратисты стремятся создать со временем настоящее государство, экономическая география настолько же важна, как и военные амбиции. Мариуполь является жизненно важным портом для экспорта промышленной продукции из региона; в Счастье находится важная для Луганской области электростанция. Оба этих города являются целью сепаратистов, о чем они открыто заявляли, и в этих зонах боевые действия никогда не прекращались.

В аэропорту Донецка, который находится в северной части города, самая сложная обстановка. Ультрасовременная инфраструктура была полностью разрушена, но мятежники не могут смириться с тем, что украинские военные не уступают свои позиции. Там происходят чрезвычайно ожесточенные боевые действия, которые не удалось остановить с помощью Минского договора. Обе стороны ведут обстрел с помощью тяжелого оружия, что представляет постоянную угрозу для окружающих жилых районов, но столкновения происходят даже внутри разрушенных терминалов, иногда их разделяет простая перегородка.

Нельзя пренебрегать и другим аспектом. Если целью выборов 2 ноября была легитимизация и усиление «центральной власти» в Донецке и Луганске, несколько местных полевых командиров продолжают действовать без какого-либо контроля. Массивное подкрепление, которое Москва отправила «новичкам», которых выбрали российские власти, это очень эффективный способ позволить им укрепить свою власть. За последнюю неделю самый могущественный из этих командиров, управляющий Горловкой, Игорь Безлер, не подавал никаких признаков жизни.